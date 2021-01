Abtsgmünd schafft weiteres Wohnbauland

Baugebiete In Wöllstein 29, in Hohenstadt vorerst neun und in Abtsgmünd fünf Bauplätze.

Abtsgmünd. In Wöllstein ändert die Gemeinde den Bebauungsplan „Alte Abtsgmünder Straße“. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Gleichzeitig wurden die Erschließungsarbeiten für das jetzt 29 Bauplätze umfassende, 1,9 Hektar große Gebiet vergeben. Ebenfalls einstimmig, an die Firma Haag-Bau in Neuler, für knapp 988 000 Euro.

Die Erschließungsarbeiten können ab März 2021 beginnen und müssen bis Ende April 2022 fertig sein. Bauwillige können frühestens Anfang Mai 2022 beginnen.

Der Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 2004 und war eine Fortführung des vorhandenen