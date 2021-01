Vesperkirche to go mit Musik eröffnet

Tradition Menschen in der Region müssen auch in Corona-Zeiten nicht auf die Wasseralfinger Benefizaktion verzichten. Start mit einem Gottesdienst. Die Essensausgabe beginnt an diesem Montag.

Aalen-Wasseralfingen

Der Ausschnitt aus Sieger Köders Hungertuch „die Speisung der 5000“ hängt wie jedes Jahr an der Kanzel bei der Eröffnung der Wasseralfinger Vesperkirche mit einem Gottesdienst in der Magdalenenkirche. Das ist, was bleibt bei dieser „Vesperkirche zum Mitnehmen“, die bis 28. Februar dauert und dreimal die Woche bei der Sängerhalle Essen in Dosen und Gläser bietet.

Fast alles ist in diesem Jahr anders. Wegen der Corona-Pandemie. Die Reihen in der evangelischen Kirche sind licht – des Abstands wegen. Das Brot wird nicht gebrochen. Es riecht weder nach Essen noch nach Kaffee.