Hofer will nicht aufs Rentnerbänkle

Bürgermeisterwahl 3x8=24 – seit 1997 sitzt Wolfgang Hofer im Chefsessel in Essingens Rathaus. Nun kandidiert er für eine vierte Amtszeit. Ein Gespräch über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde.

Essingen

Als er Bürgermeister wurde, kickte der TSV Essingen in der Kreisliga B. Das war 1997. Vor 24 Jahren. Inzwischen spielen die Fußballer in der Verbandsliga. Und Bürgermeister Wolfgang Hofer mischt immer noch in der kommunalen Politik mit. Ob das für die kommenden acht Jahre so bleibt, zeigt die Bürgermeisterwahl in Essingen am 14. März. Im Interview spricht der 57-Jährige über das Gasthaus Hirsch, eine Ortsumfahrung für Essingen und seinen Platz auf dem Rentnerbänkle.

Herr Hofer, Sie sind seit 1997 Bürgermeister. Wann wird’s Zeit, den Rathausschlüssel abzugeben?

Wolfgang Hofer: Wenn ich noch mal gewählt werde, höre