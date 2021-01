Der Bundestrainer als Mutmacher

Skispringen, Weltcup Am ersten Tag Platz 25, am zweiten dann den Finaldurchgang verpasst: Anna Rupprecht ist in Titisee-Neustadt von sich selbst enttäuscht. Von Andreas Bauer gibt’s trotzdem Lob.

Anna Rupprecht schüttelte den Kopf. Und winkte resignierend ab. „Das war ein Sprung zum Abhaken, und eigentlich war’s sogar ein Wochenende zum Abhaken“, sagte die 24-Jährige des SC Degenfeld am Sonntag. Bundestrainer Andreas Bauer hat den Auftritt bei weitem nicht so negativ gesehen.

Irgendwie passte die Laune von Anna Rupprecht zum verregneten Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt. „Natürlich bin ich enttäuscht.“ Eigentlich hatte sie gehofft, auf der Hochfirstschanze im Hochschwarzwald wieder einen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft in Oberstdorf (25. Februar bis 3. März) zu machen. So aber sagte die Gmünderin