VfR Aalen zieht's an den Kaiserstuhl

Fußball, Regionalliga Südwest Der VfR Aalen will den Erfolg zum Start der englischen Woche am Mittwoch (14 Uhr) beim Bahlinger SC fortführen. Das letzte Nachholspiel der Hinrunde. Von Werner Röhrich

Der Start in die englische Woche ist gelungen. Kann der VfR Aalen dem 3:1-Erfolg gegen Hoffenheim II am Mittwochnachmittag (14 Uhr) beim Bahlinger SC den nächsten Dreier folgen lassen? „Wir wollen gewinnen“, sagt VfR-Cheftrainer Rolang Seitz klipp und klar – weiß aber auch, dass „die Bahlinger in dieser Liga schon längst kein Underdog mehr sind.“

Dass dieses letzte Nachholspiel der Vorrunde ziemlich sicher auf Kunstrasen ausgetragen werden wird, ist eine Unbekannte, die dem Aalener Coach nicht schmeckt. Dennoch reist die Elf aus dem Aalener Rohrwang am Mittwoch gut gestimmt an den Kaiserstuhl. Mit dem 3:1-Sieg