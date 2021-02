Zahl der Arbeitslosen steigt

Arbeitsmarkt I Laut Arbeitsagentur liegt das nicht nur an der Corona-Krise, sondern auch am Wetter. Der Lockdown lässt die Zahl der Kurzarbeiter weiter steigen.

Aalen

Der kalte, schneereiche Januar hat in der Region zu einem deutlichen Anstieg der arbeitslos Gemeldeten geführt. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, ist der Zahl der Arbeitslosen um 769 auf 10 818 gewachsen. „Diese Steigerung ist durchaus jahreszeitlich üblich“, erklärt Agenturchef Elmar Zillert. Trotz der ungünstigen Witterung sei der Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren sogar etwas geringer ausgefallen. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 4,3 Prozent, ein Plus von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Dezember 2020. In Baden-Württemberg liegt sie bei 4,5 Prozent.

Die Lage. In Ostwürttemberg