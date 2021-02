Was die Ratsfraktionen fordern

Bopfingen

Mehr Bauplätze, zusätzlicher bezahlbarer Wohnraum und digitale Ausstattung für die Schulen: Im Bopfinger Gemeinderat haben die Fraktionen Stellung zum Haushaltsplanentwurf 2021 der Verwaltung genommen.

Thomas Trautwein (CDU): Wir haben in den vergangenen Jahren zusammen viel erreicht. Gehen wir gemeinsam weiter auf diesem Weg.“ So beendete der Fraktionsvorsitzende der CDU im Bopfinger Gemeinderat, Thomas Trautwein, seine Haushaltrede. Zuvor hatte er aufgerufen, die Zukunft vorsichtig optimistisch zu planen. Die Stadt Bopfingen habe in den vergangenen Jahren eine sehr solide und weitsichtige Haushaltpolitik betrieben.

Jugendarbeit: