Corona: Lage im Pflegestift Rosenberg enstpannt sich

Rosenberg

Der massive Anfang Corona-Ausbruch im Pflegestift Rosenberg im Generationenpark „Edelrose“ Anfang des Jahres forderte dort elf Menschenleben. Trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen und eines umfassenden Hygienekonzepts verbreitete sich das Virus rasant unter den Bewohnern, 42 von 45 Bewohnern und einige Pflegekräfte infizierten sich.

Inzwischen hat sich die Lage merklich entspannt. Die Neuinfektionen und aktiven Fälle der in der Gemeinde gemeldeten Einwohner sind am Wochenende auf null gesunken, neben den Fällen im Pflegestift starb in der Gemeinde Rosenberg ein weiterer Mensch an oder im Zusammenhang mit Corona.