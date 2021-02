Energiewende: Ein Vorschlag für Essingen

Essingen. Wie kann die Energiewende in Essingen gelingen? Darüber sprach André Ludwig in einer öffentlichen, aber digitalen Veranstaltung. Der Diplomgeograf und Senior Manager der Beratungsfirma Tilia, die ihren Hauptsitz in Leipzig und eine Niederlassung in Aalen hat, stellte ein Quartierskonzept für Essingen vor. Etwa 25 Teilnehmer verfolgten das Online-Seminar am heimischen Computer.

Leicht unter dem Durchschnitt

Am Anfang steht die Analyse: Der Stromverbrauch in Essingen liegt mit 1350 kWh pro Einwohner leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt. Davon werden 13,5 Prozent selbst erzeugt, meist durch Photovoltaik-Anlagen auf Dächern.