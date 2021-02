Wie Combonis nach Ellwangen kamen

Heimatgeschichte Vor 100 Jahren zogen die ersten Comboni-Missionare in die ehemalige Mühle in Schleifhäusle ein und errichteten das Seminar St. Josef.

Ellwangen-Schleifhäusle

Es war Lichtmess 1921, der 2. Februar, als die Bewohner ihr neues Haus bezogen: Pater Isidor Stang als Oberer, Pater Ettl als Präfekt, Bruder Friedel als Gebieter über den Stall und Bruder Kronsteiner für sonstige Aufgaben. Die Comboni-Missionare nennen sich damals noch „Söhne des Heiligsten Herzens Jesu“ und sie werden misstrauisch beäugt von den Bewohnern Schleifhäusles, das zu Schrezheim gehört.

Stang war mehrere Jahre in Schilluk (Sudan) Missionar. Im ersten Weltkrieg geriet er mit anderen Patres in britische Gefangenschaft, wurde in Sidi Bischr (Ägypten) gefangen gehalten und durfte nicht mehr