Funks starkes Saisondebüt

In der Schweiz fand am 17. Spieltag ein spannendes Verfolger-Duell statt. Der Vierte gegen den Fünften - und mittendrin der Böbinger Trainer Peter Zeidler. Seine St. Gallener, vor der Begegnung auf Platz vier liegend, trafen auf den Fünftplatzierten FC Zürich. Perfekter hätte das Spiel für St. Gallen gar nicht starten können. Bereits nach zehn Minuten stand es 2:0. Doch der FC Zürich konnte noch vor der Pause zurückschlagen und erzielte drei Treffer. Der Halbzeitstand war letztlich auch der Endstand. Mit 2:3 musste sich St. Gallen den Gästen am Ende geschlagen geben. Durch dieses Ergebnis rutschte