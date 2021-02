Wo in Ohmenheim neue Bauplätze entstehen könnten

Neresheim-Ohmenheim. Die Nachfrage nach Bauplätzen in Ohmenheim boomt und ist ungebrochen groß. Alle 15 Bauplätze in der Baugebietserweiterung Bennenberg West sind verkauft. Mittlerweile gibt es zehn Interessenten für einen Bauplatz in Ohmenheim. Wo können weitere Bauplätze entstehen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Ohmenheimer Ortschaftsrat in seiner aktuellen Sitzung.

Unter Coronabedingungen fand die erste Sitzung 2021 im Feuerwehrgerätehaus statt, die sich hauptsächlich um den Flächennutzungsplan und das weitere Vorgehen für ein neues Baugebiet in Ohmenheim drehte. Ortsvorsteher Manfred Reimer stellte die drei Optionen zur