Sorgt Corona für Heiratsfrust?

Ehe Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregeln machen es vielen Heiratswilligen nicht einfach. So verlief die Hochzeitssaison 2020 in Aalen.

Aalen

Heiraten 2020, eine Zitterpartie. Weltweit bestimmt das Coronavirus den Alltag. Vor allem für Heiratswillige, die sich in der Pandemie Jahr das Ja-Wort geben wollen, ist die Situation schwer. Dennoch haben im Corona-Jahr 2020 Paare aus dem Ostalbkreis geheiratet. Wir haben im Standesamt in Aalen und bei den Pfarrern nachgefragt, ob die Corona-Krise die Lust am Heiraten gebremst hat.

Das Ja-Wort im Standesamt

306 Paare haben sich im vergangenen Jahr in Aalen, Waldhausen und Ebnat getraut, sagt Stadtsprecher Sascha Kurz. „Das waren ein paar weniger als in den Jahren zuvor“, sagt er. Im Corona-Jahr wurde standesamtlich im Vergleich