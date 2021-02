Weg frei für Aalener Wohlfühlquartier

Aalen

Klimaschutz, umweltfreundliche Mobilität und Ökologie – das sind die drei Säulen des Baugebiets Galgenberg Ost. Baudezernent Wolfgang Steidle geriet regelrecht ins Schwärmen und sprach von einem Wohlfühlquartier, als er im Gemeinderat die Eckpunkte des innovativen und modellhaften Baugebiets an der Ziegelstraße aufzählte. Fraktionsübergreifend gab es großes Lob und am Ende beschlossen die Stadträtinnen und -räte mit breiter Mehrheit das „Wohnen am Tannenwäldle“ nachhaltig zu entwickeln. Damit ist der Weg frei für ein neues Quartier, das „Modellcharakter für alle künftigen Baugebiete in Aalen hat“,