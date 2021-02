Impftermine effizienter vergeben

Aalen/Berlin. Den Impfgipfel im Blick fordern die CDU-Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack fordern ein effizientes und bürgerfreundliches System für die Vergabe der Impftermine. „Der Impfgipfel ist ein Gebot der Stunde. Deutschland hat sich als besonders innovativ erwiesen; allein zwei Impfstoffe kommen aus dem deutschen Südwesten. Dieser wissenschaftliche Erfolg ist eine Sensation. Jetzt geht es aber darum zu zeigen, dass wir auch impfen können“, so die Abgeordneten.

In einem Brief an Kanzleramtsminister Helge Braun und an Ministerpräsident Winfried Kretschmann fordern die Abgeordneten der Ostalb: