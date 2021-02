Schule, Corona und Freizeit – wie Toska Eiberger alles vereint

Menschen im Corona-Alltag Die 16-jährige Schülerin gibt einen Einblick in ihren Schulalltag und in ihre Freizeit. Sie träumt von einem normalen Alltag.

Aalen

Homeschooling und Ausgangsbeschränkung: Diese zwei Aspekte treffen auch Jugendliche hart. Wie geht es ihnen in dieser Corona-Zeit? Die Schülerin Toska Eiberger gibt einen Einblick in ihren Alltag.

Toska Eiberger ist 16 Jahre alt und geht in die elfte Klasse der Waldorfschule in Aalen. Bevor die Schule morgens anfängt, muss sie zuvor an die frische Luft. „Ich bin sonst immer von Dewangen bei Wind und Wetter mit dem E-Bike zur Schule gefahren“, sagt sie. Da sie das nun nicht kann, geht sie morgens zusammen mit ihrer Mutter eine Runde spazieren.

Wenn dann um 8 Uhr die Schule beginnt, stehen bei ihr die Computer und das iPad