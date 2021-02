OB-Wahl in Aalen: Am Mittwoch will sich Rentschler erklären

Aalen. An diesem Mittwoch will der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler sich erklären in Bezug auf eine erneute Kandidatur. Das sagte er auf Anfrage der Schwäbischen Post. Zwar hat Rentschler bereits in einem Gespräch in der SchwäPo vor mehreren Monaten angedeutet, dass er wieder antreten werde – aber ein formelles „Ich trete wieder an“, das gab es bislang nicht: weder in der Jahresschlusssitzung des Gemeinderates noch in der Haushaltssitzung und auch nicht beim einem anderen gesellschaftlichen Ereignis, das sich für eine entsprechende Ankündigung geeignet hätte. Dass es die