Lebensmut trotz Behinderung bewahren

Corona Andreas Neuhäuser hat große Angst in der Pandemie, er sehnt die Impfung herbei.

Oberkochen. „Ja, ich habe tatsächlich große Angst, dass mich Corona erwischen könnte“, sagt Andreas Neuhäuser bei dem Besuch des Reporters in seiner Wohnung im Ärztehaus. Andy, wie man ihn in Oberkochen liebevoll nennt, fügt gleich hinzu: „2020 war das schlechteste Jahr in meinem Leben.“

Mehrere Gründe führt der 56-Jährige an. Der Unfall der Narrenzunft, die für ihn Herzblut sei, sei ihm lange nachgegangen und er denke noch heute mit Schrecken daran zurück. Im April ist seine Mutter Anneliese gestorben, mit der er die schöne Wohnung im Ärztehaus geteilt hat. „Und dann die Angst vor Corona“, betont