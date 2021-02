Ortrun Scherer schließt Buchhandlung

Leute heute „Ich fühle mich wunderbar und will endlich mehr Zeit für mich“, sagt Ortrun Scherer und gibt in diesem Jahr ihr Geschäft in Neresheim auf.

Neresheim

Im Jahr 2011 hatten wir eine tolle Autorenlesung mit Christian Eisert und plötzlich ist meine Schwester Isolde mit ihm nach Berlin gezogen“, erinnert sich Ortrun Scherer lächelnd an eine kleine Episode aus der bewegten Geschichte ihrer Buchhandlung. Der Schwerpunkt dabei: 41 hochkarätige und in großem Umkreis viel beachtete Autorenlesungen mit bis zu 160 Besuchern. Doch zurück zu Schwester Isolde: Mit ihr übernahm sie 1996 in Neresheim das Schreibwarengeschäft der Brüder Ledl in der Hauptstraße und baute es zur Buchhandlung aus.

2005 dann der Umzug ins viel größere Ladengeschäft genau gegenüber. Ein Problem: „Das