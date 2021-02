Vom Frust der Abgehängten

Landtagswahl Im virtuellen Redaktionsgespräch spricht der Kandidat der Linken in Aalen, Justin Niebius, über die großen Themen in diesem Wahlkampf und über seine Chancen.

Aalen

Er ist 20 Jahre alt, studiert in Tübingen für das Lehramt Politik und Wirtschaftswissenschaften – und er möchte in den Landtag von Baden-Württemberg. Justin Niebius ist der Erstkandidat der Partei „Die Linke“ im Wahlkreis Aalen. Was ihn dazu bewogen, hat, wie er seine Chancen sieht - und wo er Schwerpunkte setzen möchte: Darüber sprach er im virtuellen Redaktionsgespräch mit SchwäPo-Redaktionsleiter Jürgen Steck.

Die Chancen: „Ich denke, ich bin der Kandidat, der nach Winfried Mack die besten Chancen hat“, sagt Justin Niebius und begründet dies. Dies liege am