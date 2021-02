Manfred Raab sagt mündlich zu

Auch wenn die Unterschrift noch fehlt: Mündlich sind sie sich einig. Manfred Raab wird auch in der neuen Saison beim Fußball-Landesligisten SC Neresheim an der Seitenlinie stehen und als Trainer das Sagen haben. „Es war klar, dass wir an dieser Position nichts ändern wollen“, sagt Vorstand Harald Zettl. Bereits fix ist, dass Andreas „Bobo“ Mayer der verlängerte Arm des Coaches auf dem Spielfeld bleibt. „’Bobo’ hat ja noch ein weiteres Jahr Vertrag.“

Anders als viele andere Ligakonkurrenten war der SV Neresheim in der Zwangspause auf dem Transfermarkt aktiv. „Das war nötig, weil wir unseren