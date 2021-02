Halten sich Aalenerinnen und Aalener an die Corona-Regeln?

Aalen

Mund- und Nasen-Schutz richtig tragen. Abstand von eineinhalb Metern zum Nebenmann halten. Und nach 20 Uhr das Haus nur aus triftigem Grund bis zum nächsten Morgen 5 Uhr verlassen. Seit dem 12. Dezember gelten in Baden-Württemberg strikte Ausgangsbeschränkungen, gefolgt vom zweiten Lockdown. Große Anstrengung nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für Ordnungshüter. Wie diszipliniert sind Bürgerinnen und Bürger in Aalen? Nach Aussagen der Stadtverwaltung und der des Sprechers der Polizei, halten sich Aalener an die Regeln.

Seit Beginn der Pandemie habe die Stadt Aalen rund 80 000 Euro