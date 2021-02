Andritz will den Standort Gmünd massiv verkleinern

Schwäbisch Gmünd. Nach der Ankündigung des Voestalpine-Konzerns, 46 der mehr als 700 Stellen abzubauen, nun der nächste Rückschlag für Schwäbisch Gmünd: Der österreichische Andritz-Konzern will ebenfalls massive Einsparungen vornehmen. Die Fertigung der Tochterfirma Andritz Ritz soll vom Gügling an einen anderen Standort in Deutschland verlagert werden.

Laut Konzernangaben liegt die Zahl der betroffenen Mitarbeiter im mittleren zweistelligen Bereich. Derzeit beschäftigt das Unternehmen Andritz Ritz in Gmünd rund 120 Mitarbeiter.

Der Betriebsrat des Unternehmens wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Offenbar wurden die Arbeitnehmervertreter