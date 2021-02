Wiebke Bader zeigt Kunst in New York

Bildhauerei Die Aalenerin hat es mit ihrem Werk „At the end of a long life“ in eine Online-Ausstellung geschafft.

Frau kann auch als Autodidaktin fast unverhofft unversehens mit ihrer Kunst in einer New Yorker Ausstellung landen. Das jedenfalls ist der Aalener Bildhauerin Wiebke Bader gelungen. Ihre Arbeit „At the end of a long life“ (Am Ende eines langen Lebens) ist momentan online bei der „Sculptors Alliance“ zu sehen – einer gemeinnützigen Organisation, die seit 19080 Bildhauerei in den Künsten durch Ausstellungen und Bildungsprogramme unterstützt.

Erfahren habe sie von diesem Ausstellungsprojekt über Instagram. Da habe sie gesehen, dass sich eine andere Künstlerin beworben habe. „Ich dachte, das versuche ich auch