Kooperieren statt fusionieren

Bilanz Die Raiffeisenbank Westhausen schlägt sich im Corona-Jahr wacker. Das Geschäft mit Beteiligungen und Investments soll ausgebaut werden – und die Bank will weiter selbstständig bleiben.

Die Kunden der Raiffeisenbank Westhausen handelten 2020 vor allem nach einem Motto: Sparen, sparen, sparen. Und so stieg das Einlagevolumen des Instituts auf ein neues Rekordniveau. „Insgesamt wuchs das betreute Kundenvolumen auf 411 Millionen Euro“, erklärte Vorstand Werner Schneider bei der Vorlage der Bilanzzahlen des vergangenen Jahres.

2020 hat die Bank zudem ihren ungewöhnlichen Weg fortgesetzt. Bereits seit einigen Jahren tritt sie bei verschiedenen Immobilien- und Energieprojekten als Investor auf, so heuer etwa bei einem Windkraftprojekt. Rund 2,4 Millionen Euro hat Raiba in eine Beteiligung investiert. In den