So geht's weiter mit der Grundschule

Bildung Die Schule in Rindelbach muss saniert werden. Trinkwassernetz und Elektroanlage sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Auch die Kübelesbuckhalle wird renoviert.

Ellwangen-Rindelbach

An der Grundschule Rindelbach gibt es erheblichen Sanierungsbedarf. Besonders am ehemaligen Hauptschulgebäude muss einiges getan werden. Der Ortschaftsrat Rindelbach hat diese Baumaßnahme an oberste Stelle der Prioritätenliste gesetzt. Die erneute Verschiebung der Sanierung auf das Jahr 2024 sorgte im Gremium zuletzt für Unmut. Auch die Elternschaft kritisiert die Aufschiebung der Maßnahme und wünscht einen baldigen Baubeginn.

Eine Planungsrate soll nun im Zuge der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2022 von der Verwaltung eingebracht werden und es sollen eine Budgetplanung erarbeitet, ein