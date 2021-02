Musizieren über Computer und Tablet

Ellwangen. Die städtische Musikschule „Johann Melchior Dreyer“ in Ellwangen hält, wie die meisten öffentlichen Bildungseinrichtungen, ihren Betrieb über den digitalen Fernunterricht aufrecht.

In den vergangenen Jahren wurde kontinuierlich in die digitale Struktur der Schule investiert. „Das Kollegium wurde zum Beispiel schrittweise mit Tabletts ausgestattet“, sagt Musikschulleiter Moritz von Woellwarth. Die Pandemie stelle nun diese Möglichkeit auf eine harte Probe. Fast alle Lehrer unterrichten nun von zu Hause und so ist der Bedarf an digitalen Endgeräten enorm gestiegen, wie der Schuleiter erzählt. Daher habe