Ideenschmiede in der Scheune

Engagement Die Rentnertruppe von der Museumsscheune in Bartholomä steht in den Startlöchern für Besucher.

Bartholomä. Trotz des Lockdowns haben die rüstigen Rentner von der Museumsscheune am Amalienhof ihr Programm für 2021 in Vorbereitung Sprecher Erwin Ritz plaudert im Gespräch mit dieser Zeitung aus dem Nähkästchen. Mittlerweile wurde der Termin für den diesjährigen Museumstag festgezurrt. Der 26. September 2021 soll es sein. „Die Leute sollen zuerst zum Wählen gehen und dann bei uns Kaffee trinken“, schlägt Ritz vor. An diesem Museumstag kann man auch die neuesten Errungenschaften bestaunen. Denn aktuell werden zwei Vitrinen hergerichtet. Kürzlich gab’s von Bürgermeister Thomas Kuhn aus dem Rathaus grünes Licht