Wetterwarte Ostalb feiert 30.

Neresheim. Den 30. Geburtstag der Wetterwarte Ostalb können die Macherinnen und Macher in diesem Jahr feiern.

1991 gründete Familie Wekemann die Wetterwarte. Acht Jahre zuvor, in einem der wärmsten und trockensten Sommer, war sie aus der oberschwäbischen Bodenseeregion nach Neresheim auf das Härtsfeld übergesiedelt. „Es war ein Wechsel in eine andere Landschaft, und eben auch in einen anderen und ganz besonderen Klimabereich“, erinnert sich Guido Wekemann.

Flora, Fauna und das Wetter

Bei ausgedehnten Wanderungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad wurde viel Neues erkundet. Besonderes aus Fauna und Flora wurde mit dem Fotoapparat festgehalten.