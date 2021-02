SG2H-Handballer geben nicht klein bei

Keine Bandenwerbung, kein Hallenheft. Und große Einbußen wegen der fehlenden Bewirtschaftung. „Wir haben unsere Kosten minimiert. Und wir haben in der Vergangenheit gut gewirtschaftet. Ohne unsere Rücklagen würden diese Situation sonst kaum bewältigen“, sagt Philipp Röhrer, der Abteilungsleiter der Handballspielgemeinschaft Hofen/Hüttlingen (SG2H). Nicht nur seine Handballer blicken derzeit in ein Nichts. „Wenn in dieser Saison noch etwas gehen sollte, dann müssten wir ab Mitte Februar wieder trainieren dürfen. In der Halle und im Vollkontakt. Das scheint aus aktueller Sicht ziemlich utopisch“, sagt er. Die Handballer