Lückenschluss in der Innenstadt

Gemeinderat Mit einem Bebauungsplan und Grunderwerb will die Stadt die Innenentwicklung fördern.

Ellwangen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Stadtfischergasse/An der Mauer“ möchte die Stadtverwaltung in der anstehenden Gemeinderatssitzung eine der letzten Lücken in der historischen, teils denkmalgeschützten Kernstadt schließen, die bislang noch nicht durch einen Bebauungsplan überdeckt sind.

Alle Bauvorhaben, Modernisierungen und Umbauten in diesem Areal orientieren sich bislang lediglich an Paragraf 34 Baugesetzbuch. Neu- und Umbauten müssen sich demnach an die bestehende Umgebung anpassen. Für die Verwaltung bedeutet das für jedes Objekt eine aufwendige Einzelfallentscheidung, die immer auch viel Konfliktpotenzial