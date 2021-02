Lichtblick für Gmünd am Standort Gügling

Schwäbisch Gmünd. „Unsere monatelangen Bemühungen zeigen jetzt Erfolge“, freut sich CDU-Landtagsabgeordneter Dr. Stefan Scheffold. „In einer für den Arbeitsmarkt in unserer Region sehr schwierigen Zeit wird sich die Firma Magna am neuen Programm des Landes BW-Invest im Antragsverfahren beteiligen.“ Geplant ist, die Entwicklung und Produktion von Wasserstofftanks für Lkw in Gmünd umzusetzen.

Wasserstoff wurde unter dem Begriff IPCEI Wasserstoff zur europäischen Schlüsseltechnologie erklärt. Damit werden die Direktzuschüsse an Unternehmen in diesem Bereich von der europäischen Beihilferichtlinie ausgenommen. Vor