Die Ernte verpasst er

über das, was bleibt und das, was fehlt

Am Ende hat es nicht mehr gepasst für Thilo Rentschler. Und es hat ja manches darauf hingedeutet: keine Erklärung in den Worten zum Jahresschluss. Nichts in den Haushaltsdebatten. Dazu in der jüngsten Vergangenheit immer öfter immer zähere Sitzungen des Gemeinderates, die den Boden der Sachlichkeit längst verlassen haben und von Wenigen um ihrer selbst willen geführt wurden – und nicht mehr zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aalen. Da kann man schwach werden, wenn ein attraktives Angebot kommt. Und Thilo Rentschler wurde schwach.

Er hat seine knapp acht Jahre gut genutzt, um die größte Stadt Ostwürttembergs nach