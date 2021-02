Gmünds Zentrum mit einem „Innenstadtgipfel neu denken“

Schwäbisch Gmünd

Oberbürgermeister Richard Arnold strebt einen Innenstadtgipfel aus Stadtspitze, Politik, Handel, Gastronomie und weiteren Innenstadtakteuren an. Dies schlug Arnold am Mittwoch bei seiner Haushaltsrede 2021 vor. Natürlich drehe sich diese 2021 um Corona, sagte Arnold. Und: „Wir müssen uns Gedanken machen, was diese Pandemie mit uns anstellt – mit unserer Gesellschaft, unseren Grundwerten, unserer Demokratie, unserer Wirtschaft, unserem Handel, der Gastronomie, dem Handwerk, der Art, wie wir in Gmünd schon seit vielen Jahrzehnten zusammen leben“. Der OB sagte aber auch, dass in der Pandemie-Situation „bis