„Der Wunsch, einmal dabei zu sein, ist groß“

Sport-Fans können sich auf ein Event der Superlative freuen. In Tampa (Florida) steht der 55. Super Bowl an. Dabei treffen in der Nacht von Sonntag auf Montag die Tampa Bays Buccaneers – um den weltbesten Quarterback Tom Brady – auf die Kansas City Chiefs.

American Football, das ist das Steckenpferd von Sebastian Mühlenhof. 2019 bis Anfang 2020 lernte er als Sport-Volontär der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost den Journalismus von der Pike auf. Jetzt macht er sich daran, beim Lokalsender L-TV im Großraum Stuttgart die Sportredaktion aufzubauen und gemeinsam mit Kollegen ein wöchentliches Sportmagazin