Bülent Ceylan „Open Hair“ beim Festival

Das Programm des Festival Schloss Kapfenburg nimmt weiter Gestalt an: Am Freitag, 30. Juli, ist der Comedian Bülent Ceylan im Rahmen seiner „Open Hair“-Tour zu Gast. Einen Tag später erwarten die Zuschauer bei der Night of the Voices mehrere stimmgewaltige Künstlerinnen und Künstler: Listentojules, On Air und The Velvet Rocks.

The Velvet Rocks konnten bereits als Gäste für das Konzert mit Joss Stone verpflichtet werden, und den Festivalmachern ist es gelungen, die Band auch für die Nacht der Stimmen am Samstag, 31. Juli, zu gewinnen. Mit ihrem Crossover zwischen Klassik und Rock beweisen sie, dass Musik keine Grenzen kennt.