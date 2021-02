Präsenzunterricht für Prüflinge

Bildung Die Verantwortlichen an der Werkrealschule Bopfingen haben sich ein Konzept überlegt, wie die Abschlussklassen teilweise in der Schule unterrichtet werden können.

Bopfingen

Die Bopfinger Werkrealschule ist eine der größten im Schulamtsbezirk Göppingen. Derzeit finden hier die Prüfungsvorbereitungen im Präsenzunterricht für die Klassen 10 statt. Der kommissarische Schulleiter Lars Wolf hat zusammen mit seinem Kollegium dazu einen Plan erarbeitet. So werden die 37 Schüler der Abschlussklassen in zwei Klassen aufgeteilt.

Die A-Klasse kommt montags und mittwochs zum Unterricht, die B-Klasse am Dienstag und Donnerstag. Von 7.30 Uhr bis 12 Uhr sind sie dann vor Ort. Dabei werden sie nochmals getrennt. Da die Prüfung in der Werkrealschule in den Fächern Technik und Alltag, Ernährung, Soziales (AES)