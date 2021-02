Minirock, Schweinebauch und die Hongkong-Grippe

Aalen

Der Feind steht jetzt unter uns“, so titelte die Schwäbische Post am 31. Januar 1969. Gemeint waren aber nicht sowjetische Spione, sondern eine mysteriöse Grippewelle, die nun auch die Grenzen zur Bundesrepublik überschritten hatte. Braunschweiger Ärzte hatten die sogenannte Hongkong-Grippe nun auch bei dreißig Kindern in einer Behindertenanstalt nahe der niederländischen Grenze nachgewiesen. Die Bundesregierung wiegelte ab: Auch wenn aktuell nicht genug Impfstoff produziert werden könne, sei die „Influenza-Situation weiterhin unauffällig und nirgends besorgniserregend“.

Wochenschau: Wie sehr sich die Verantwortlichen