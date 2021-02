CSU-Power für Ostalb-Wahlkämpfer

Schwäbisch Gmünd/Aalen. Schulterschluss mit der CSU übt die CDU in Schwäbisch Gmünd und Aalen: Online zu Gast ist am Donnerstagabend CSU-Generalsekretär Markus Blume. Die Südschiene unterstreicht der Gmünder CDU-Landtagskandidat Tim Bückner noch mit verwandtschaftlichen Beziehungen: Sein Urgroßvater war, so lässt er Blume wissen, Schulleiter an einem Gymnasium im Münchner Osten – und er war ausgerechnet Schulleiter von Franz-Josef Strauß.

Dann aber geht’s unter dem Stichwort „Warum es auf eine starke Union ankommt“ um die handfeste Gegenwart. Der Aalener CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack nennt die Eckpunkte: