Haushalt kann Gewittern trotzen

Gemeinderat Neue Schulden, dennoch Optimismus: Wie Rainaus Haushalt mit Investitionen in die Zukunft durch das anstehende unsichere Jahr kommen soll.

Rainau

Eine Gemeinde kann sich glücklich schätzen, die so gut durch diese schwierigen Zeit schifft. Erst Ende Januar hat sie ihren bisherigen Kapitän für weitere acht Jahre mit großer Mehrheit das Ruder in die Hand gegeben und kann jetzt mit der Einbringung des Haushaltes relativ sicher in das Jahr 2021 fahren.

Bei seiner Haushaltsrede betonte der Bürgermeister Christoph Konle die kaufmännische Vorsicht, mit der man in den letzten Jahren agiert habe, und dass ein Haushalt vorgelegt werde, der trotz Gewitterwolken am Himmel den notwendigen Unterschlupf biete, um das Gewitter sicher und trocken zu überstehen, ohne das „Bürgerhaus