Das Duell der Quarterbacks

Geschichte geschrieben haben Tom Brady und Patrick Mahomes schon vor dem Super Bowl. Mit sechs Meisterschaften ist Brady der erfolgreichste Quarterback der NFL. Mahomes war mit dem Sieg im vergangenen Jahr der erste Quarterback, der vor seinem 25. Geburtstag den Super Bowl gewann und darüber hinaus als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet wurde. Was dem Aufeinandertreffen der Sport-Legende Brady von den Tampa Bay Buccaneers mit dem Ausnahmetalent Mahomes von den Kansas City Chiefs in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr MEZ) einen zusätzlichen Kick verleiht: Noch nie haben in einem Super Bowl die Quarterbacks gegeneinander gespielt,