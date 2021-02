Anna Rupprecht zweitbeste Deutsche

Skispringen, Weltcup - Die Degenfelderin springt in Hinzenbach auf Rang 13. Carina Vogt wird 20.

Mit grundsoliden Leistungen warteten die deutschen Skispringerinnen am Samstag beim zweiten Weltcupspringen des Wochenendes in Hinzenbach in Österreich auf. Die Oberstdorferin Katharina Althaus wurde 8. Die Degenfelderin Anna Rupprecht wurde 13. Und Olympiasiegerin Carina Vogt schaffte es im dritten Wettkampf ihres Comebacks nach ihrer langen Verletzungspause auf den 20. Platz.