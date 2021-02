Reichenbachs Narren feiern fröhlich im Internet

Westhausen. Die erste virtuelle Prunksitzung des RCV Reichenbach war ein voller Erfolg. Fast 300 Gäste waren bei der Premiere am Samstag live mit dabei. Nicht wie gewohnt in der Turn- und Festhalle Westhausen, sondern daheim am Bildschirm auf Youtube. Und es wird immer noch fleißig weiter geklickt. Mit über 1500 Aufrufen hat sich die Zahl derer, die sich die Tollerei nicht nehmen lassen wollen, bis zum nächsten Morgen bereits verfünffacht.

„So wie es Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt, wird es auch einen Fasching geben“, versprach der RCV bereits im Herbst 2020 in einer Vereinsmitteilung. Sie möchten Traditionen auch