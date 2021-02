Neues Ensemble im Zeichen der Kirche

Aalen-Wasseralfingen

Offen. Einladend. Barrierefrei. Verbindend. Das sind die Schlagworte, die das künftige Gemeindezentrum und die Kita mit einer Krippe in direkter Nachbarschaft zur Wasseralfinger Magdalenenkirche kennzeichnen sollen. Ein Anfang ist gemacht. Der Spatenstich für das 4,7 Millionen Euro teure neue kirchliche Zentrum Kosten war am 1. Advent. Und wer jetzt an der Karlstraße entlangfährt, sieht die Erdhügel, die die Bagger in den vergangenen Wochen auf dem Areal ausgehoben haben.

Allerdings scheint sich aktuell nichts zu tun. Doch der Schein trügt, wie Pfarrer Uwe Quast betont. „Momentan werden Erdproben aus dem Aushub