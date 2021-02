Umzug Neuler im Fernsehen

Neuler. Unter dem Motto „Umzug to go“ haben die Neulermer Narren 150 kleine Spielzeug-Fernsehgeräte mit je 16 Bildern aus den Umzügen der vergangenen Jahre fertigen lassen und an die beiden Kindergärten verschenkt. Dieses pädagogisch sinnvolle Spielzeug hilft nun dabei den Schmerz über die Absage des großen Umzugs auf den Straßen der Ortschaft etwas zu lindern. Wie Klaus Vaas, Vorsitzender der Neulermer Narren berichtet, war auch die Aktion „Fan Pakete“ ein großer Erfolg. 200 Päckchen mit allem, was Neulermer Narren in diesem Jahr brauchen, waren in kürzester Zeit ausverkauft.

Die Fanpakete enthielten beispielsweise