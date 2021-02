Schachclub Ellwangen ist in Nöten

Ellwangen

Eigentlich müsste Benjamin Vitek ein rundum zufriedener Schachspieler und -trainer sein. Schach boomt und trifft gerade bei Kindern und Jugendlichen einen Nerv. „Wir entsprechen schon lange nicht mehr dem Bild, das viele von Schachvereinen im Kopf haben – von alten Männern, die in Hinterzimmern von Kneipen sitzen“, so Vitek, der im Sommer vergangenen Jahres obendrein zum Vorsitzenden des Schachclub Ellwangen gewählt wurde. Das Interesse an Schach ist groß, selbst ein bekannter Online-Streamingdienst hat dem Sport aktuell eine Serie gewidmet, und bei vielen Händlern sind Schachbretter und Figuren nicht zuletzt