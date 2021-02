Erinnerungen und Spaßiges aus der Homeoffice-Bütt

Aalen. Eine „außergewöhnliche Prunksitzung in außergewöhnlichen Zeiten“ hat die Aalener Fasnachtszunft am Samstag abgehalten – die Zuschauer saßen dabei daheim vorm Computer. Rund 70 Teilnehmer – teilweise ganze Familien und in der Mehrzahl kostümiert – hatten sich zugeschaltet. Abschluss der 45 Minuten war die Premiere des Videos „Das Beste aus den AFZ-Prunksitzungen“.

Nach einem gemeinsamen virtuellen Anstoßen begrüßte Sitzungspräsident Gerhard Luley in seiner Bütt im „Homeoffice“ und gab einen Einblick in die Entstehung des Videos, Motto: „Die Vorfreude war groß, doch