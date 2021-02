Stadtwerke beziehen Mietbüros in der BAG

Ellwangen. Neue Ausweichmöglichkeiten für das Personal in den ehemaligen Räumen der BAG in der Bahnhofstraße: Seit Anfang Februar haben einige Mitarbeiter der Stadtwerke Ellwangen ihre Arbeit in neu angemieteten Büros in der Bahnhofstraße 20, wo einst die Verwaltung der BAG Ellwangen firmierte, aufgenommen.

Vor allem wegen der Abstandsregelungen aufgrund der Corona-Situation sei der zusätzliche Büroraum dringend benötigt worden und werde nun temporär genutzt. Im Erdgeschoss haben Mitarbeiter aus den Bereichen Technik, Controlling und Assistenz bereits Büros bezogen, während im Obergeschoss noch renoviert wird. Über den Jahreswechsel