Merlins siegen gegen Gießen souverän

Basketball, Bundesliga Crailsheim lässt den Gastgebern mit 101:82 keine Chance. Am Dienstag kommt Berlin.

Dank einer enorm starken ersten Halbzeit (30:61) gewannen die HAKRO Merlins Crailsheim ihr Auswärtsspiel bei den Giessen 46ers ungefährdet mit 101:82. Damit sichern sich die Zauberer noch vor dem Hinrundenabschluss am Dienstag gegen ALBA Berlin den 14. Saisonsieg.

Nach den Auswärtssiegen in Bonn und München waren die HAKRO Merlins erneut in der Fremde gefordert. Gegner diesmal: die Giessen 46ers, welche als Tabellenschlusslicht in die Partie gingen, allerdings mit John Bryant und Diante Garrett auf zwei Nachverpflichtungen bauen konnten. Die vielleicht schönste Szene auf Seiten der Gäste ereignete sich bereits vor dem Tip-Off: Die gesamte