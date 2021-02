Aalener Malteser retten jetzt rund um die Uhr

Rettungsdienst Seit diesem Jahr ist die Rettungswache rund um die Uhr in Betrieb. Das hat Auswirkungen auf die Hilfsfristen in den südöstlichen Gebieten.

Aalen

Die Hilfsfristen im Ostalbkreis haben sich in den vergangenen Jahren leicht verschlechtert. In Baden-Württemberg gilt: Notarzt und Rettungswagen sollen in 95 Prozent der Notfalleinsätze in höchstens 15 Minuten am Notfallort eintreffen. 2019 wurde dieser Wert für das ersteintreffende Rettungsmittel – meist ist dies der Rettungswagen – im Ostalbkreis mit 94,4 Prozent knapp verfehlt und hat sich gegenüber dem Vorjahr von 95,1 Prozent um 0,7 Prozent verschlechtert.

Diese Zahlen haben zu einem Gutachten geführt, dass dann einen Mehraufwand ausgewiesen habe. Die Malteser in Aalen haben ihre Bereitschaft signalisiert, zusätzliche